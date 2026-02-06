Due persone senza fissa dimora sono morte in strada in meno di 48 ore a Roma. È il sesto decesso dall’inizio dell’anno, tutti in meno di un mese. La scorsa notte, un uomo è stato trovato senza vita in via dell’Aprica, portando a sei il totale dei decessi tra i senzatetto nel giro di 36 giorni. La situazione si fa sempre più critica, con i numeri che crescono di settimana in settimana.

di NicolaPalma Due clochard morti in meno di 48 ore. Sei dall’inizio del 2026, in appena 36 giorni. Anzi in appena 30 giorni, se consideriamo che il primo di una serie sempre più drammatica è scomparso lo scorso 5 gennaio. Una media estremamente preoccupante nella Milano che si appresta in queste ore a iniziare la luccicante avventura olimpica, se pensiamo che ci sono diverse centinaia di irriducibili che continuano a vivere in strada anche d’inverno, preferendo il gelo alle strutture d’accoglienza messe a disposizione dal Comune. Alcuni di loro si ritrovano da qualche tempo nel punto in cui la notte scorsa alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un senza fissa dimora immobile a terra in via dell’Aprica, in zona Lancetti, sotto un porticato che si è trasformato in un mini accampamento di tende e rifugi di fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clochard morto in via dell’Aprica. È il sesto caso dall’inizio dell’anno

Approfondimenti su Via dellAprica

A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo.

Milano piange un altro senza tetto, portando a cinque le vittime di quest’anno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Via dellAprica

Argomenti discussi: Clochard trovato morto a Milano: è la quinta vittima del freddo da inizio anno; Milano, clochard muore in viale Cassala: in un mese è il quinto senzatetto trovato senza vita; Clochard morto in via dell’Aprica. È il sesto caso dall’inizio dell’anno; Milano, clochard trovato morto per il freddo in viale Cassala: è il quinto del 2026.

Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a MilanoL’uomo è stato trovato in via dell'Aprica, in zona Lancetti. Da gennaio sono sei i senza dimora deceduti. La maggior parte di loro non ha ancora un nome ... ilgiorno.it

Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causaUn altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono ... fanpage.it

Ieri sera un altro clochard è stato trovato morto in via dell’Aprica, in centro a Milano, a causa del gelo. Non è il primo a “morire di freddo”: i numeri dei decessi da inizio anno facebook

Milano, morto un clochard: è il sesto in un mese, il ritrovamento in via dell'Aprica. Adesso è vera emergenza x.com