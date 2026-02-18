Lonato del Garda le forze dell’ordine controllano una discoteca e trovano un 15enne in stato di semi incoscienza

Lonato del Garda, le forze dell’ordine hanno fermato una discoteca dopo aver trovato un 15enne in stato di semi incoscienza, probabilmente a causa di un abuso di alcol. La polizia ha scoperto che il giovane aveva consumato molte bevande alcoliche durante la serata. I sanitari hanno portato il ragazzo in ospedale, dove è stato ricoverato con un tasso alcolemico di 2.

Brescia, 18 febbraio 2026 – Un ragazzo di 15 anni beve troppo alcol e finisce in ospedale con un tacco alcolemico di 2.0 grammi per litro. A somministrargli i drink, a lui come ad altri minorenni, la discoteca Heaven di Lonato del Garda, che adesso è stata chiusa per venti giorni. I controlli e il provvedimento. Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori. I controlli sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica dal personale del commissariato di Desenzano del Garda, insieme a carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, nucleo ispettorato del lavoro e Ats. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

