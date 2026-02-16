Quentin il Parlamento sospende l’assistente di Arnault deputato di estrema sinistra La Procura indaga per omicidio volontario

Quentin ha annunciato che il Parlamento francese ha sospeso l’accesso di Jacques Élie Favrot, assistente di Raphaël Arnault, dopo che la Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario. La decisione si è resa necessaria a causa di crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e sul mantenimento dell’ordine pubblico durante le sedute parlamentari. Favrot, che lavorava con il deputato di sinistra, non potrà partecipare alle riunioni né accedere ai locali dell’Assemblea nazionale fino a nuovo avviso.

Accesso interdetto al Parlamento francese per questioni di sicurezza e di ordine pubblico. Da oggi Jacques Élie Favrot, assistente parlamentare del deputato di estrema sinistra Raphaël Arnault, non avrà più accesso all'Assemblea nazionale. Il collaboratore del pupillo di Mélénchon e fondatore del gruppo extraparlamentare Jeune Guarde Antifasciste è stato denunciato come uno degli aggressori del giovane di destra, Quentin Deranque, pestato a morte da un commando di antifascisti giovedì scorso. Il Parlamento sospende i diritti di accesso al collaboratore di Arnault. È stata la presidente dell'Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, ad annunciare la sospensione dei "diritti di accesso" all'Assemblea di Jacques-Elie Favrot. "Riposa in piace Quentin". Così ieri sera i Bad Gones del Lione, in occasione della partita contro il Nizza, hanno ricordato Quentin Deranque, l'attivista di 23 anni linciato giovedì proprio a Lione, e morto dopo due giorni di coma per le ferite ricevute.