Quentin gli Antifa francesi premiati dalla sinistra | il caso in Parlamento

Il caso di Quentin Deranque, morto a Lione durante un episodio che sembra essere stato un'aggressione punitiva, ha scatenato polemiche in Italia. Fratelli d’Italia ha portato la vicenda in Parlamento, evidenziando le tensioni che questa vicenda sta creando tra le forze politiche. I deputati Fabio Roscani e Marco Perissa hanno denunciato come l’episodio stia generando ripercussioni non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. La vicenda ha già attirato l’attenzione delle autorità francesi, che ora indagano sull’accaduto.

Il caso Quentin esplode anche in Italia e Fratelli d'Italia lo porta in Parlamento. "Sta sollevando notevoli tensioni politiche e istituzionali, anche in contesti internazionali, il caso dell'uccisione del cittadino francese Quentin Deranque, avvenuta a Lione in quella che sembra essere stata una vera e propria spedizione punitiva, oggi oggetto di indagine da parte delle autorità francesi", dichiarano i deputati di FdI Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, e Marco Perissa, coordinatore romano del partito. "Secondo quanto emerge da fonti di stampa, alcuni soggetti legati a gruppi antifascisti francesi - inclusi individui coinvolti nelle indagini relative al pestaggio mortale - avrebbero partecipato a iniziative pubbliche in Italia, ricevendo riconoscimenti ufficiali, come nel caso della consegna di una targa con il logo del Comune di Roma". 🔗 Leggi su Iltempo.it

