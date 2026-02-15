Bad Bunny e Logan Paul Cody Rhodes sogna il match

Negli ultimi giorni, si fa largo la voce che Bad Bunny tornerà a combattere, a causa della forte richiesta dei fan e della crescente popolarità dell’artista. La notizia ha già fatto parlare molto sui social, dove si moltiplicano le ipotesi di un suo possibile match contro Logan Paul. Intanto, Cody Rhodes si prepara a un grande incontro e spera di affrontare proprio uno di questi due nomi in futuro.

Negli ultimi giorni circolano indiscrezioni sul possibile ritorno di Bad Bunny sul ring, alimentando una delle narrative più attese della WWE. I fan hanno immediatamente puntato su WrestleMania 42 come palcoscenico probabile, ipotizzando un confronto contro Logan Paul che potrebbe segnare un record di impatto mediatico e sportivo. In parallelo, una conferma di interesse arriva da Cody Rhodes, il quale, durante un'intervista rilasciata a TMZ Sports, ha espresso ottimismo circa un ritorno di Bad Bunny e ha indicato Logan Paul come potenziale avversario ideale. Il contesto resta in evoluzione mentre la WWE prepara i prossimi appuntamenti e i fan seguono ogni sviluppo.