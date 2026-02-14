Logan Paul sogna un match storico contro Bad Bunny

Logan Paul ha annunciato di voler sfidare Bad Bunny in un match che potrebbe entrare nella storia, spinto dalla voglia di creare un evento unico. La notizia arriva dopo alcune conversazioni tra i due, che hanno alimentato le speranze dei fan di vedere una sfida tra star del wrestling e della musica. Intanto, in alcuni ambienti di settore si parla già di negoziati avanzati e di una possibile data per l’incontro.

Nel panorama del wrestling e della cultura pop, si riaccende l’interesse attorno a Bad Bunny: si susseguono indiscrezioni su possibili contatti contrattuali con realtà importanti, mentre si alimentano curiosità su un eventuale ritorno in WWE e sui potenziali riflessi mediatici di uno scontro con figure note del panorama sportivo. Le dinamiche in corso restano separate da certezze, ma delineano scenari concreti e appetibili per i fan e per i broadcaster. Le indiscrezioni indicano che Bad Bunny potrebbe essere al centro di negoziati con una grande federazione, e che l’AEW potrebbe mostrare interesse a coinvolgerlo in un contratto a lungo termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Logan Paul sogna un match storico contro Bad Bunny WWE: Jake attacca, Logan difende, la polemica sullo show di Bad Bunny divide i fratelli Paul La polemica sullo show di Bad Bunny durante il Super Bowl LX si infiamma ancora. WWE: Paul Heyman ufficializza l’ingresso di Logan Paul nei The Vision Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Logan Paul rechaza show de Bad Bunny Argomenti discussi: Ecco chi si nasconde dietro l’attacco a Bron Breakker. La carta Pokémon più costosa di sempre verrà venduta da Logan Paul a un prezzo folleIl famoso Pikachu Illustrator di grado PSA 10 in possesso di Logan Paul, ovvero la carta Pokémon più costosa di sempre, verrà rimesso all'asta nel 2026, probabilmente a un prezzo folle. NOTIZIA di ... multiplayer.it Ospite a TMZ Sports, a Cody Rhodes è stato chiesto chi vorrebbe vedere sul ring a #WrestleMania 42 contro Bad Bunny. La risposta dell’American Nightmare è stata una sola: Logan Paul. Inoltre, il giornalista di Sports Illustrated Andrew Baydala (che ha antici facebook