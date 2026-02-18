Lo scivolone di Shia LaBeouf | il martedì grasso finisce in manette

Shia LaBeouf è stato arrestato martedì durante le celebrazioni del Carnevale a New Orleans, a causa di un comportamento aggressivo che ha coinvolto una lite con un altro uomo nel Quartiere Francese. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, mentre l’attore gridava e si agitava in strada, attirando l’attenzione della polizia.

