Lo sci alpino chiude i battenti a Milano Cortina 2026 Slalom femminile ultima gara sarà oro Shiffrin?

Lo sci alpino lascia il palcoscenico di Milano Cortina 2026 dopo la disputa dello slalom femminile, ultima gara in programma, perché Mikaela Shiffrin cerca ancora il suo primo oro olimpico. La campionessa americana, che ha vinto tre medaglie d’argento in questa edizione, spera di terminare la sua avventura con una vittoria che le sfugge ormai da anni. La gara si svolge sulle piste di Cortina d’Ampezzo, dove le atlete si sfidano tra curve strette e pendenze impegnative.

Cala il sipario sul programma dello sci alpino a Milano Cortina 2026. L'ultim a gara sarà quello dello slalom femminile e sarà anche l'ultima occasione per Mikaela Shiffrin di conquistare quella medaglia d'oro che finora le è sempre sfuggita. La campionessa americana è nettamente la favorita tra i rapid gates, ma già in queste Olimpiadi è partito con netti favori del pronostico nella manche proprio di slalom della combinata a squadre, ma ha concluso solamente quarta e addirittura fuori dal podio. In slalom, però Shiffrin ha vinto sette degli otto slalom disputati ed è chiaro che la sua supremazia tra i pali stretti sia decisamente importante, ma le Olimpiadi sono una gara diversa ed entra anche un importante fattore mentale.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell'oro 12 anni dopo! Della Mea outsider

