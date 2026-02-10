Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sci alpino femminile | italiane in gara e aspettative di medaglia

Questa mattina a Milano-Cortina 2026 si tiene la combinata a squadre femminile di sci alpino. È la prima volta che questa gara entra nel programma olimpico dedicato alle donne, attirando l’attenzione di tanti appassionati e tifosi italiani. Le atlete italiane sono pronte a scendere in pista, con l’obiettivo di conquistare una medaglia e lasciare il segno in questa nuova prova olimpica.

Nel calendario odierno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è in programma la combinata a squadre femminile di sci alpino, un evento innovativo che porta per la prima volta questa specialità olimpica al centro dell’attenzione femminile. Dopo la prova maschile disputata ieri, sarà il turno delle atlete, che si daranno battaglia sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con l’obiettivo di andare a medaglia. La combinata a squadre è una gara particolare: ogni nazione schiera più coppie formate da una discesista e una specialista di slalom e il tempo è la somma delle due manche.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina: Giada D’Antonio, 17 anni, fa storia per Napoli nello sci alpino femminile. Giada D’Antonio, 17 anni, fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, tra poco Brignone La discesa femminile di Cortina 2026 è iniziata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026 Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 10 febbraioGiornata intensa a Milano-Cortina, con l'assegnazione 9 ori e un bronzo. Alle 10.30 la discesa della Combinata donne, alle 14 lo slalom. Alle 14.05 gli azzurri del Curling si giocano il terzo posto co ... tg.la7.it Olimpiadi LIVE, in diretta le gare a Milano Cortina: Goggia nella combinata, esordio di Fontana. Curling per il bronzoGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il vicepresidente Usa è stato accolto con evidente disapprovazione. Tutto il mondo ha assistito, tranne gli spettatori americani: nella diretta Nbc l’audio scompare facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.