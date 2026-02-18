LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsider

Mikaela Shiffrin ha iniziato la sua gara di slalom femminile a Cortina, spinta dalla voglia di conquistare il oro alle Olimpiadi dopo 12 anni. La campionessa americana, che ha già vinto due medaglie d’oro olimpiche, punta alla terza nella disciplina che l’ha resa famosa. Intanto, la giovane Della Mea si presenta come una possibile sorpresa, pronta a disturbare le favorite. La prima manche inizia alle 10, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa delle atlete sulla neve.

Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom femminile di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 dalle 13.30. L'Italia, dopo l'infortunio occorso a Giada D'Antonio, schiererà solamente tre azzurre e non quattro al via nella prima run, ovvero Lara Della Mea, che scatterà con il numero 16, Martina Peterlini, che partirà con il 24, ed Anna Trocker, che scenderà con il 41.

