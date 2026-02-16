Rapinano un' anziana e fanno scorta di sigarette con le sue carte di credito a Roma arrestati tre giovani
Tre giovani sono stati arrestati all'Esquilino dopo aver rubato le carte di credito a un'anziana e averle usate per comprare sigarette in una tabaccheria. La donna è stata derubata nel suo appartamento, dove i malviventi sono entrati forzando la porta. I tre ragazzi, di età compresa tra 20 e 25 anni, sono stati fermati dopo un breve inseguimento e portati in caserma. Gli agenti hanno recuperato le carte di credito e alcuni pacchetti di sigarette acquistati con il denaro della donna.
Furto ai danni di un’anziana e utilizzo illecito delle sue carte di credito: è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Esquilino, a Roma, dove tre uomini di origine extracomunitaria sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi con il bottino e aver effettuato acquisti in una tabaccheria. Gli arresti sono stati convalidati e i soggetti sono ora gravemente indiziati dei reati contestati. L’intervento nel quartiere Esquilino a Roma Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Esquilino, a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it
