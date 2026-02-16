Rapinano un' anziana e fanno scorta di sigarette con le sue carte di credito a Roma arrestati tre giovani

Furto ai danni di un’anziana e utilizzo illecito delle sue carte di credito: è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Esquilino, a Roma, dove tre uomini di origine extracomunitaria sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi con il bottino e aver effettuato acquisti in una tabaccheria. Gli arresti sono stati convalidati e i soggetti sono ora gravemente indiziati dei reati contestati. L’intervento nel quartiere Esquilino a Roma Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Esquilino, a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Roma, tre persone sono state arrestate dopo aver rapinato un’anziana donna e aver utilizzato le sue carte di credito per acquistare 19 pacchi di sigarette.

Un' infermiera di un ospedale di Galatina è stata derubata durante il suo turno di lavoro.

