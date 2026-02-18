Lo chef di Casa Italia | Le mie Olimpiadi e una giacca speciale con le firme degli azzurri Ma gli australiani e l’aceto sulla pasta…

Lo chef Stefano Saltari ha portato a casa una giacca speciale durante le Olimpiadi di Milano Cortina, motivo di grande orgoglio personale. La giacca, firmata da tutti gli atleti italiani medagliati nel cluster Valtellina, rappresenta un ricordo unico delle gare, oltre a essere molto ambita tra appassionati e sportivi. Saltari ha condiviso che la indossa con orgoglio, anche se gli australiani gli hanno scherzosamente consigliato di evitare l’aceto sulla pasta. La giacca rimane un simbolo di vittoria e passione per lo sport italiano.

