LIVE Italia-Svezia 2-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | le parate di Clara e una maggiore confidenza degli azzurri in questo secondo tempo

L’Italia e la Svezia pareggiano 2-2 nell’incontro di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici 2026. Durante il secondo tempo, gli azzurri hanno mostrato più sicurezza, con alcune parate importanti di Clara che hanno mantenuto il risultato sulla parità. Al 5.06, una traversa colpita da Broberg fa tremare la gabbia italiana, ma il puck non entra. La partita resta aperta e ogni occasione potrebbe fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.06 Traversa piena colpita da Broberg, trema la gabbia azzurra ma il puck non entra. Ora un ice-break. 05.45 Rotazioni aumentate sul ghiaccio, con l'head coach svedese che parlotta con il suo staff in panchina: Sam Hallam non sembra essere soddisfatto. 07.30 Tiro di Karlsson, Clara c'è con la sua pinza. 08.19 L'Italia prova a stuzzicare Gustavsson: Segafredo si butta sul puck che viene bloccato dal portiere. Momenti di tensione, ma si può ripartire. 10.00 Ultimi seicento secondi di questo secondo periodo. La Svezia prova a stringere gli spazi, Zanatta riparte con un tiro di alleggerimento: Gustavsson c'è.

