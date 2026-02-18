LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in fuga a 170 km dall’arrivo

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, due ciclisti sono riusciti a scappare dal gruppo principale a circa 170 chilometri dal traguardo. La fuga si è verificata subito dopo la partenza, quando i corridori hanno accelerato in salita. I due uomini hanno guadagnato diversi minuti sul resto della corsa, grazie a un ritmo sostenuto e a una strategia ben pianificata. La loro azione ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse ogni movimento sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 9:48 170 km all’arrivo. Ha preso forma la fuga di gionata. Per Dillier e Rickaert oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. 9:45 Van der Lee ci ripensa e si fa riassorbire dal gruppo. 9:43 Si accodano all’elvetico anche l’olandese Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education-EasyPost) ed il belga Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech). 9:41 Ci prova lo svizzero Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech). 9:38 Tappa pianeggiante per 160 km, poi l’attesissima salita conclusiva. Vedremo se ci sarà qualche coraggioso voglioso di andare in avanscoperta. INIZIA LA TERZA TAPPA 9:30 29 gradi registrati in partenza ed un vento che spira a 10 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga a 170 km dall’arrivo LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle 9.30 il via, arrivo inedito in salitaRemco Evenepoel ha vinto la cronometro di ieri al UAE Tour 2026 e vuole mantenere la maglia di leader, ma oggi affronta una tappa in salita con un arrivo inedito. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compattoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo confronto diretto tra scalatoriCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell'UAE Tour 2026. 183 km da Umm al ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la prima frazione ... oasport.it TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2025-2026 La prevenzione fa tappa a Rovigo Nell'ambito della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, Rovigo è pronta ad accogliere il Jumbo Truck di Banca del Cuore 2025-2026 Quando dal 21 facebook Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com