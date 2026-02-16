LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team. La corsa resta aperta, e i due ciclisti cercano di posizionarsi in vista delle ultime fasi. La gara si svolge sotto il sole caldo degli Emirati, con un vento che rende difficile il mantenimento della formazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Nel novero dei possibili candidati al successo rientrano anche l’australiano Sam Welsford della INEOS Grenadiers e il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team. 11:57 Il gruppo recupera il fuggitivo e torna compatto. 11:54 Il gruppo ha ormai messo nel mirino il fuggitivo. Vedremo quando avverrà il ricongiungimento e se ci sarà spazio per ulteriori attacchi. 11:51 I corridori si avvicinano allo sprint intermedio. 11:48 Il vantaggio di Dillier diminuisce a soli 9”. 11:45 La UAE Team Emirates-XRG tira in testa al gruppo. Si lavora per lanciare in volata Molano? 11:42 Al secondo posto di questa graduatoria c’è il Team Visma Lease a Bike con cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppo Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione del fuggitivo Il gruppo del UAE Tour 2026 sta seguendo da vicino il corridore Dillier, che ieri ha tentato di allungare in fuga, ma ora il suo vantaggio si riduce a soli nove secondi. UAE Tour 2026 | Our Line-Up Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan a caccia della maglia. Aggiornamenti dalle 11.00; UAE Tour | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streaming. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la direzione di corsa accorcia la tappa per il forte ventoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:36 Continua a diminuire il vantaggio di Dillier. Il margine dell'elvetico è ora di soli 33''. 11.33 La ... oasport.it Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streamingSiamo solo all'inizio della stagione 2026 ma le corse a tappe stanno cominciando a riempire queste prime settimane del calendario del ciclismo mondiale. oasport.it Matthew Riccitello commenta il successo nella tappa regina del Tour de la Provence #TDLP2026 - facebook.com facebook Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com