LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in fuga a 160 km dall’arrivo

Durante la tappa del UAE Tour 2026, oggi, due corridori sono scappati a 160 km dal traguardo, allontanandosi di oltre quattro minuti e mezzo dal gruppo principale. Silvan Dillier e Jonas Rickaert, entrambi dell’Alpecin-Premier Tech, hanno preso il largo e ora cercano di mantenere il vantaggio. La corsa continua a essere molto combattuta in questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:06 Supera i 4 minuti e mezzo il vantaggio di Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) e Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech). 10:02 Per il belga Rickaert invece l'ultimo tentativo da lontano risale alla sedicesima tappa del Tour de France 2025. 9:59 Ci ha preso gusto Dillier, che nella prima tappa dell'UAE Tour aveva prodotto una fuga da 102 km. 9:55 Vantaggio dei due fuggitivi che continua a lievitare. Siamo alle soglie dei 3 minuti. 9:52 Poco più di 85 km ci separano al primo sprint intermedio situato a Ras Al Khaimah. 9:48 170 km all'arrivo. Ha preso forma la fuga di gionata.