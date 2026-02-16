LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | Popyrin vince facile e attende l’azzurro match non prima delle 17.30

Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.30. La partita tra Mensik e Choinski sta per iniziare alle 13.00, mentre i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Adesso andrà in scena il confronto Mensik-Choinski 12.59 Archiviato il primo match sul campo centrale a Doha. Come da pronostico, l'australiano Alexei Popyrin ha nettamente sconfitto la wild card locale, Mubarak Shannan Zayid, per 6-0 6-2 e attende proprio l'esito della sfida tra Sinner e Machac per conoscere il nome della prossima avversaria. 12.57 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell'ATP500 di Doha.