LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | match non prima delle 17 | 30 sfida complicata per l’azzurro

Jakub Mensik ha vinto contro Jan Choinski, portando a casa il match con un punteggio di 6-7 (6), 6-2, 6-4 e ha conquistato un posto nel torneo di Doha, dopo aver battuto il britannico in una partita combattuta. A Doha, il match tra Sinner e Machac è in programma non prima delle 17:30, mentre poco prima Mensik aveva dimostrato la sua forza sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Il ceco Jakub Mensik si è imposto contro il britannico Jan Choinski con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-4. Sinner, dunque, sarà in campo non prima delle 17:30 contro Machac. 14.41 Andranno al terzo set il ceco Mensik e il britannico Choinski, nel match che precede la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac. Choinski si è aggiudicato il primo parziale 7-6 (6), mentre Mensik ha conquistato nettamente il secondo sul 6-2. 13.00 Adesso andrà in scena il confronto Mensik-Choinski. 12.59 Archiviato il primo match sul campo centrale a Doha. Come da pronostico, l'australiano Alexei Popyrin ha nettamente sconfitto la wild card locale, Mubarak Shannan Zayid, per 6-0 6-2 e attende proprio l'esito della sfida tra Sinner e Machac per conoscere il nome della prossima avversaria.