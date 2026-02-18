LIVE Sinner-Popyrin ATP Doha 2026 in DIRETTA | il n2 a caccia dei quarti di finale

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante contro Alexei Popyrin per avanzare agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. La partita si è giocata sul campo in una giornata calda, e l’azzurro ha mostrato determinazione fin dai primi scambi, cercando di superare il suo avversario australiano. Ora Sinner si prepara a sfidare un avversario più forte, con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale e mettere in tasca un risultato positivo dopo la delusione dell’ultimo Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Doha, con l’azzurro che cerca il primo titolo della stagione dopo la sconfitta in semifinale dell’ Australian Open contro il serbo Novak Djokovic per 2-3 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6). L’attuale numero due al mondo per raggiungere il tennista australiano al secondo turno dell’ ATP di Doha ha dovuto eliminare al primo turno l’ostico Tomas Machac, con il risultato di 2-0 (6-1, 6-4), mentre Popyrin, in cerca di nuovi ottimi risultati dopo un periodo di forte crisi, non ha avuto problemi con la wild card del torneo, il qatariota Mubarak Shannan Zayd, sconfitto per 2-0 (6-0, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finale

LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Popyrin vince facile e attende l’azzurro, match non prima delle 17.30Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.

LIVE Sinner-Machac 6-1 6-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il ceco e approda agli ottavi di finaleJannik Sinner ha vinto facilmente contro Machac nel torneo di Doha, portandosi agli ottavi di finale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.