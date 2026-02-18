LIVE Sinner-Popyrin 3-2 ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro in cerca del break che può spezzare l’equilibrio

L’incontro tra Jannik Sinner e Popyrin si è acceso dopo che l’australiano ha commesso un doppio fallo nel quinto set. La partita, valida per il torneo ATP di Doha 2026, si è sviluppata in un duello teso e combattuto, con punti spettacolari da entrambe le parti. Sinner cerca ora il break decisivo per mettere pressione all’avversario e conquistare la vittoria. I tifosi restano incollati alle emozioni di un match che può ancora riservare sorprese. La tensione si mantiene alta mentre i due giocatori si sfidano sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Fuori misura il lungolinea di rovescio di Popyrin. Seconda. 30-15 Servizio in kick di Alexei che manda fuori tempo Jannik. Seconda. 15-15 Sinner cerca dei dritti dalla traiettoria più alta rispetto al normale e manda fuori giri quello di Popyrin. 15-0 Prima vincente dell’australiano. 3-2 GAME SINNER! Popyrin ha provato a correre a rete dopo la risposta ma il passante dell’azzurro di rovescio lungolinea lo fulmina. Seconda. 40-15 Un altro errore dell’australiano, forse più grave del precedente, sempre con il dritto che finisce in corridoio. 30-15 Risponde benissimo Popyrin ma colpisce male con il dritto dopo che Sinner è stato svelto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 3-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro in cerca del break che può spezzare l’equilibrio LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del fenomeno azzurroJannik Sinner sta per scendere in campo a Doha, dove la partita contro Popyrin si gioca per la qualificazione al prossimo turno. LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Popyrin vince facile e attende l’azzurro, match non prima delle 17.30Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner-Popyrin all'Atp Doha, dove vedere in tv e streaming; LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finale; Sinner, quando gioca contro Popyrin? Orario e dove vedere (in tv e streaming) gli ottavi dell'Atp 500 di Doha; Sinner-Popyrin, in palio i quarti dell'Atp 500 di Doha: quando e dove vederla in tv e streaming. Sinner-Popyrin in diretta all’ATP Doha, secondo turno LIVE: Jannik per un posto ai quartiSinner sfida Popyrin negli ottavi dell’ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. fanpage.it Sinner-Popyrin 2-2, la diretta: gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Chi vince trova Mensik o ZhangJannik Sinner sfiderà Alexei Popyrin negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Il match andrà in scena questa sera, mercoledì 18 febbraio. Come nel match d'esordio, Sinner scenderà in campo non ... ilgazzettino.it Sinner-Popyrin all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Jannik Sinner si prepara a una sfida impegnativa contro Alexei Popyrin, in programma a Doha nel tardo pomeriggio. L’ATP 500 nella capitale qatariota entra nel momento decisivo: Sinner arriva a questo match dopo un buon esordio e ora dovrà vedersela con facebook