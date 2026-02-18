Jannik Sinner ha ottenuto un break decisivo contro Popyrin nel match di Doha 2026, spinto da un errore del rivale. La partita si sta sbloccando sul campo, con il talento italiano che mette pressione sull’avversario. Popyrin cerca di reagire, ma Sinner mantiene il ritmo e conquista un vantaggio importante. L’atmosfera si scalda mentre il pubblico segue con attenzione ogni punto. La sfida continua con il punteggio di 5-2, e il pubblico si aspetta un finale incerto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete la risposta australiana dopo l’ottima prima di Sinner. L’azzurro ha tre set point. 30-0 Esce di poco la risposta di Popyrin. 15-0 Ace di Sinner, che inizia alla grande. 5-3 GAME POPYRIN. Sinner cerca una risposta di rovescio lungolinea incredibile che finisce di poco in corridoio, ma adesso può servire per chiudere il primo set. Il nastro porta via la prima australiana. 40-0 Secondo ace di fila e terzo complessivo nel match fino a questo momento per Popyrin. 30-0 Ace di seconda per l’australiano. Seconda. 15-0 Prima vincente di Popyrin che serve per restare nel set e darsi la possibilità di rimonta nel game successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Popyrin 5-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: break del fenomeno italiano che si avvicina al primo parziale

