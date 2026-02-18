LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sighel in semifinale nei 500! Tra poco la staffetta donne

Simone Sighel si qualifica per la semifinale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato un buon piazzamento in batteria. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con Sighel che ha mantenuto un ritmo costante e deciso. Nel frattempo, la staffetta femminile sta per scendere in pista, con le squadre pronte a darsi battaglia. Poco fa, Previtali ha concluso terza, superata all’ultimo momento da Pigeon, creando suspense tra gli spettatori. La competizione continua con molte emozioni in arrivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30: Tra circa 15? le semifinali 20.27: Previtali chiude terzo, superato sul filo di lana da Pigeon. L'azzurro è passato all'interno nel rettilineo opposto a quello dell'arrivo ma poi non èp riuscito a mantenere la posizione. Vince M. van'T Wout, tempo alto e dunque nessun ripescaggio da questa batteria. I ripescati saranno Laqun e Nikisha 20.24: Purtroppo eliminato Nadalini che è dietro tra i ripescabili, Ora c'è Previtali nell'ultimo quarto: 1 van 'T WOUT Melle NED 2 AZHGALIYEV Abzal KAZ 3 PREVITALI Lorenzo ITA 4 PIGEON Felix POL 5 YOSHINAGA Kazuki JPN