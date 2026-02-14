LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Spechenhauser in semifinale! Tra poco Sighel nei 1500
Spechenhauser ha passato le qualifiche del short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un buon risultato in una delle batterie più competitive. La sua qualificazione deriva da una prestazione solida e decisa, che gli permette di accedere alla semifinale. Tra poco, Sighel gareggerà nei 1500 metri, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di pattinaggio di velocità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Questi gli atleti al via della quarta batteria: 1 SUN Long CHN 2 van ‘T WOUT Jens NED 3 YOSHINAGA Kazuki JPN 4 HEO Andrew USA 5 LIN Xiaojun CHN 6 NOGRADI Bence HUN 20.27: Un gatto il coreano Hwang che vince la terza batteria davanti al cinese Liu e al giapponese Miyata 20.23: Questa la composizione della terza batteria: 1 MIYATA Shogo JPN 2 HWANG Daeheon KOR 3 LIU Shaoang CHN 4 MOON Wonjun HUN 5 BASTIER Etienne FRA 6 KWOK Tsz Fung HKG 20.22: Anche Nadalini in semifinale. L’azzurro si porta in testa e viene superato all’ultima curva da Kruzbergs che vince il quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500! Tra poco Sighel
E’ arrivata una bella notizia per gli appassionati di sport in Italia.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: squalificato Sighel! Fontana in semifinale nei 500
La competizione di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina si anima con sorprese e squalifiche.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Spechenhauser in semifinale! Tra poco Sighel nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in ... oasport.it
Short track LIVE alle 20.15: Sighel, Nadalini e Spechenhauser a caccia di una medagliaSerata di short track al Forum di Assago: alle 20.15 il via ai quarti di finale dei 1.500 metri maschili. Gli azzurri. Luca Spechenhauser sarà nel primo quarto di finale con il fenomeno canadese ... gazzetta.it
Milano Cortina 2026, Short track ora 1500 metri uomini. Curling donne: ora Italia-Svezia 2-3 nel quarto end. Hockey uomini: pesantissima sconfitta degli Azzurri, Finlandia-Italia 11-0 Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/202 facebook
Milano Cortina 2026: il cinese Sun Long secondo nei 1000 metri di short track MILANO – L’atleta cinese Sun Long (a sinistra) taglia il traguardo durante la finale A dei 1000 metri di short track maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a Mila x.com