LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana in semifinale nei 500! Tra poco Sighel

E’ arrivata una bella notizia per gli appassionati di sport in Italia. Arianna Fontana si è qualificata per la semifinale dei 500 metri ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo, con una gara solida e veloce. Ora si prepara ad affrontare la fase decisiva, mentre tra poco toccherà anche a Sighel. La gara di short track va avanti con entusiasmo e tensione, e i tifosi italiani sperano in una medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20: Doppietta canadese nel secondo quarto di finale! Prima Sarault, seconda Brunelle 20.18: Record olimpico per Velzeboer, squalificata Wang. Al via il secondo quarto di finale 20.16: Secondo posto per Arianna Fontana alle spalle di X. Velzeboer. L'azzurra avanza in semifinale 20.15: C'è Arianna Fontana al via del primo quarto di finale 20.07: Sul fronte maschile, grande attesa per Pietro Sighel, galvanizzato dall'oro a squadre e pronto a giocarsi le proprie carte nei 1000 metri. Nei quarti sarà impegnato anche Thomas Nadalini, chiamato a una prova di spessore contro avversari del calibro del sudcoreano Hwang Daeheon, del canadese Felix Roussel, dell'olandese Teun Boer e del cinese Liu Shaoang.

