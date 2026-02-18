La gara di short track alle Olimpiadi 2026 ha visto l’eliminazione di Sighel, colpita durante la staffetta femminile. L’atleta italiana è stata coinvolta in un incidente che ha compromesso la sua corsa, lasciando le altre nazionali in corsa per una medaglia. La finale A si svolge tra poco, con le squadre di Corea del Sud, Canada, Paesi Bassi e Italia pronte a sfidarsi sul ghiaccio. La squadra italiana spera di conquistare un risultato importante, nonostante l’ostacolo incontrato. La tensione cresce in attesa del via.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.04 21.01: Queste le nazionali al via della Finale A femminile al via tra pochi minuti: 1 Repubblica di Corea 2 Canada 3 Paesi Bassi 4 Italia 21.00: Tutto pronto per la finale con le azzurre Confortola, Fontana, Betti, Sighel a rappresentare l’Italia 20.59: La Cina vince la finale B della staffetta donne, precedendo Giappone e Francia 20.55: Proviamo a fare chiarezza: Sighel a un giro e mezzo dalla fine della prima semifinale era davanti, ha subito prima un attacco da Laoun che aveva tentato di metterlo fuori anche nel quarto di finale e poi dall’esterno ha cercato di tenere la seconda posizione e il canadese prima lo ha colpito con una spallata poi è finito a terra facendo cadere anche l’azzurro, Fino a dieci giorni sarebbe stato avanzamento per l’italiano, invece alle Olimpiadi cambia tutto, in più con tre decisioni molto dubbie contro la squadra di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di una medaglia nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminato

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel in semifinale nei 500! Tra poco la staffetta donneSimone Sighel si qualifica per la semifinale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato un buon piazzamento in batteria.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tocca alla staffetta mista. Italia con Fontana, Confortola, Sighel e SpechenhauserLa staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l’Italia in testa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.