LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tocca alla staffetta mista Italia con Fontana Confortola Sighel e Spechenhauser

La staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l’Italia in testa. Fontana, Confortola, Sighel e Spechenhauser si stanno giocando la medaglia, mentre i giovani olandesi cercano di recuperare il terreno perso. Per ora, gli azzurri devono soltanto mantenere la posizione e evitare errori, senza rischiare troppo. La gara è molto aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 Vantaggio enorme di orange ed azzurri. Bisogna soltanto controllare evitando inutili rischi. 12:01 Olanda ed Italia che scavano subito un interessante gap nei confronti di Polonia ed Ungheria. Cambio tra Confortola e Spechenhauser. 12:00 Partiti! Alè azzurri! Bisogna chiudere nei primi due posti, oppure timbrare uno dei due migliori terzi tempi. 11:58 Ci siamo. Italia subito in pista con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana ed Elisa Confortola. Azzurri nella prima heat di quarti di finale contro Olanda, Polonia ed Ungheria. QUARTI DI FINALE STAFFETTA MISTA 11:48 Ora 10 minuti di pausa, si ripartirà con le tre heat di quarti di finale della staffetta mista.

