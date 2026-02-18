LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano le donne con De Martin Pinter e Ganz! Attesa per Pellegrino Barp

Alle 9.51, Ganz ha perso terreno e si trova in nona posizione, accumulando già 16 secondi di ritardo, mentre le donne del team sprint di sci di fondo stanno iniziando la gara alle Olimpiadi 2026. De Martin Pinter e Ganz sono in pista, mentre i tifosi aspettano con trepidazione Pellegrino e Barp.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Male Ganz che accumula un ritardo di 16? ed è al momento nona. L’Italia non dovrebbe rischiare 9.50: Diggins seconda, Finlandia terza al traguardo 9.48: Sundling ha 12? di vantaggio su Slind al traguardo 9.46: 26 squadre al via nella gara femminile, le prime 15 della classifica combinata fra le due atlete in gara vanno in finale 9.43: Tra le donne, i pronostici indicano la Svezia come squadra da battere, con un’accoppiata di sprinter di primissimo piano. Subito dietro si collocano Norvegia, Germania, Stati Uniti e Finlandia, pronte ad approfittare di ogni minima esitazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le donne con De Martin Pinter e Ganz! Attesa per Pellegrino/Barp LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: sorpresa Germania tra le donne. Ora Pellegrino/BarpSegui la diretta del Team Sprint della Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale. LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino si giocano una medagliaMarco Barp e Simone Pellegrino gareggiano ora nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, una sfida che potrebbe regalare loro una medaglia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo. LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, streaming, pettorali di partenzaNuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci di fondo: a che ora e dove vedere in tv le gare di team sprint tl con Pellegrino-Barp e Ganz-De Martin Pinter facebook Una bellissima Italia è seconda dopo la prima frazione della staffetta femminile di sci di fondo. Sontuosa Iris DE MARTIN PINTER che ha chiuso al 2° posto la prima frazione in classico. Dietro la Norvegia. Adesso tocca a Caterina GANZ resistere a Slind e And x.com