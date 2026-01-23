LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA | sorpresa Germania tra le donne Ora Pellegrino Barp

Segui la diretta del Team Sprint della Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Tra le donne si è verificata una sorpresa dalla Germania, mentre gli atleti italiani Pellegrino e Barp si preparano alla finale maschile, testando le proprie condizioni prima delle Olimpiadi. Resta con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante prova di sci di fondo.

14.54 Tra poco la finale maschile. Una importante prova generale per Elia Barp e Federico Pellegrino in vista delle Olimpiadi. 14.51 Successo dunque della coppia teutonica Gimmler-Rydzek davanti a SlindDrivenes e GroettingWeng. Seguono Finlandia 1, USA 1, Svizzera e Francia 1. Ottava Italia 2 (GanzMonsorno) a ben 42 secondi. 12ma Italia 1 (CassolDe Martin Pinter) a 59?. 14.50 COLPACCIO GERMANIA! Rydzek beffa la Norvegia, che deve accontentarsi di un doppio podio! 14.50 Rettilineo d'arrivo! Weng contro Rydzek! 14.49 Scappa via Weng, ma non molla Joensuu.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.