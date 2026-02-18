LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Barp Pellegrino si giocano una medaglia

Marco Barp e Simone Pellegrino gareggiano ora nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, una sfida che potrebbe regalare loro una medaglia. La gara si svolge in un momento cruciale, con gli atleti che spingono forte sui tracciati innevati, determinati a ottenere un risultato importante. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint maschile e femminile a tecnica libera di sci di fondo valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Val di Fiemme si prepara a vivere una delle gare più spettacolari del programma olimpico: la team sprint a tecnica libera di sci di fondo, in scena oggi a Tesero. Dopo l’entusiasmo per la storica medaglia conquistata in staffetta, l’Italia prova ad allungare la propria striscia positiva sulle nevi di casa, cercando un nuovo acuto nella competizione a coppie che premia velocità, tattica e gestione dello sforzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

