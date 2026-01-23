Segui in tempo reale la finale maschile del Team Sprint dello Goms 2026, con protagonisti Barp e Pellegrino. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link. Attualmente, al quarto cambio, Hedegart ha ottenuto un leggero vantaggio che potrebbe influire sull'esito finale. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Siamo al quarto cambio. Hedegart ha guadagnato un paio di secondi che potrebbero rivelarsi decisivi. 15.10 Hedegart davanti, gruppo allungatissimo. Pellegrino in terza posizione, fatica Carollo. 15.09 Vanno via in sei a metà gara: Norvegia 1, Svizzera 1, Italia 1, Svezia 1, Italia 2 e USA 1. 15.08 Sta facendo male la progressione di Amundsen. Il gruppo si frantuma, bene però Barp e Graz. 15.07 Amundsen prova a dare una scrollata alla gara e detta il forcing in prima posizione. 15.06 Norvegia 1, Svizzera 1, Svezia 1 e Italia 1 al secondo cambio. Settima Italia 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: in corso la finale maschile con Barp/Pellegrino

