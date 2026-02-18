LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la prima manche tutte contro Shiffrin!

Mentre si avvicina la partenza dello slalom femminile alle Olimpiadi, la tensione cresce tra le atlete, con tutte pronte a sfidarsi contro Mikaela Shiffrin. La prima manche partirà alle 9.50, con il percorso disegnato dall’allenatore austriaco Klaus Mayrhofer, che ha scelto di inserire alcune curve strette per mettere in difficoltà le concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.50 La prima manche è stata tracciata da Klaus Mayrhofer, allenatore dell’Austria. 9.48 I pettorali di partenza: 1 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 3 516562 RAST Camille 1999 SUI 4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 6 206355 DUERR Lena 1991 GER 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 8 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 10 507168 AICHER Emma 2003 GER 11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 12 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE 13 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 14 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 15 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 17 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 18 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI 20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 22 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 23 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 25 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 27 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT 28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 29 307493 ANDO Asa 1996 JPN 30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 33 6536392 HURT A J 2000 USA 34 107747 SMART Amelia 1998 CAN 35 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO 36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 37 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 38 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR 39 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN 40 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 41 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA 42 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND 43 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 44 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN 45 245084 TOTH Zita 2002 HUN 46 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS 47 496491 RODRIGUEZ ELOSEGUI Arrieta 2002 ESP 48 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 49 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN 50 415205 HUDSON Piera 1996 UAE 51 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN 52 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO 53 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 54 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO 55 325119 GIM Sohui 1996 KOR 56 355069 BECK Madeleine 2004 LIE 57 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR 58 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE 59 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ 60 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL 61 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD 62 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU 63 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL 64 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE 65 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX 66 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN 67 555035 BONDARE Liene 1996 LAT 68 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA 69 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK 70 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS 71 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO 72 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR 73 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR 74 385135 VUCINIC Pia 2009 CRO 75 325158 PARK Seoyun 2005 KOR 76 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU 77 255475 van PELT Elin 2005 ISL 78 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB 79 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 80 715183 ALIC Esma 2002 BIH 81 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL 82 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL 83 235347 TSIOVOLOU Maria Eleni 2001 GRE 84 805010 BRUNGA Lisa 2008 ALB 85 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS 86 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE 87 85033 PADILHA Alice 2007 BRA 88 525146 HASIRCI Ada 2007 TUR 89 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN 90 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI 91 959009 KING Eloise Yung Shih 2005 HKG 92 165070 PAPATHOMA PARASKEVAIDOU A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la prima manche, tutte contro Shiffrin!

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la prima manche, Scheib e Hector favoriteL'allenatore neozelandese Nils Coberger ha tracciato il percorso della prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi, che sta per cominciare.

LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: tra poco la prima mancheSegui in tempo reale lo slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti sulla prima manche.

Discesa CANCELLATA causa fitta nevicata e pista pericolosa: cade anche Lindsey VONN | HIGHLIGHTS

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.