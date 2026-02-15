LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la prima manche Scheib e Hector favorite

L'allenatore neozelandese Nils Coberger ha tracciato il percorso della prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi, che sta per cominciare. La gara si svolge a Pechino e molte atlete puntano a superare le aspettative. Tra le favorite ci sono la slovena Scheib e la statunitense Hector, entrambe pronte a dare il massimo. I pettorali di partenza saranno resi noti alle 9.45, poco prima dell'inizio della manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.45 La prima manche è stata tracciata da Nils Coberger, allenatore della Nuova Zelanda. 9.43 Sono cinque le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi nel gigante femminile: Giuliana Chenal-Minuzzo bronzo nel 1960, Deborah Compagnoni oro nel 1994 e 1998, Federica Brignone bronzo a PyeongChang 2018 e Pechino 2022. 9.41 4 anni fa vinse la svedese Sara Hector davanti a Federica Brignone ed alla svizzera Lara Gut-Behrami. 9.38 I pettorali di partenza: 1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 4 516562 RAST Camille 1999 SUI 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 7 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 9 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 11 6535773 O' BRIEN Nina 1997 USA 12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 13 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 16 206355 DUERR Lena 1991 GER 17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 18 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 19 507168 AICHER Emma 2003 GER 20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 21 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 23 6536392 HURT A J 2000 USA 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 25 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 26 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 27 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 29 516813 PILLER Sue 2005 SUI 30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 31 325119 GIM Sohui 1996 KOR 32 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 33 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT 37 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 38 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR 39 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 40 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX 41 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK 42 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN 43 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO 44 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO 45 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL 46 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR 47 355069 BECK Madeleine 2004 LIE 48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 49 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX 50 415205 HUDSON Piera 1996 UAE 51 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ 52 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS 53 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG 54 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS 55 325158 PARK Seoyun 2005 KOR 56 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA 57 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB 58 385135 VUCINIC Pia 2009 CRO 59 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE 60 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU 61 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD 62 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO 63 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL 64 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE 65 255475 van PELT Elin 2005 ISL 66 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR 67 245084 TOTH Zita 2002 HUN 68 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN 69 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 70 715183 ALIC Esma 2002 BIH 71 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU 72 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS 73 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL 74 615003 PROULX Tallulah 2008 PHI 75 235347 TSIOVOLOU Maria Eleni 2001 GRE 76 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 