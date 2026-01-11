LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | tra poco la prima manche
Segui in tempo reale lo slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti sulla prima manche. Qui potrai consultare i pettorali di partenza e restare informato sugli sviluppi della gara. Ricorda di cliccare sul link per aggiornamenti continui e dettagli sulla diretta del superg femminile di Zauchensee, in programma dalle 12.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 10.19 Lo scorso anno lo slalom di Adelboden fu vinto dal francese Clement Noel, grande favorito anche oggi, davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ed al norvegese Henrik Kristoffersen. 10.18 I numeri di partenza degli italiani: 19 Alex Vinatzer, 24 Tommaso Sala, 38 Tobias Kastlunger, 52 Matteo Canins, 59 Tommaso Saccardi, 66 Corrado Barbera. 10.15 I pettorali di partenza: 1 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic 2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 3 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic 7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 8 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head 9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head 10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol 11 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer 12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 13 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic 14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head 15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 17 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head 18 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head 19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic 20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 21 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic 22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard 23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer 24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar 25 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head 26 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 27 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head 28 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head 29 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 30 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head 31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl 32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head 33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer 35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl 36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic 37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica 38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head 39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head 42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic 43 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head 44 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar 45 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon 46 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic 47 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer 48 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic 49 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer 50 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer 51 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head 52 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica 53 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head 54 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol 55 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar 56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol 57 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic 58 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer 59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica 60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic 61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head 62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar 63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic 64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon 65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl 66 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer 67 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica 68 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic 69 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
