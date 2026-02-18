LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin fa il vuoto quinta Colturi

Mikaela Shiffrin domina il miglioramento della sua prestazione e conquista il primo posto nello slalom femminile alle Olimpiadi, mentre Martina Colturi si posiziona quinta. La campionessa americana ha corso con grande sicurezza e ha staccato di molto le altre concorrenti. La gara si svolge a un'ora già stabilita, alle 10.19, e i tifosi seguono con attenzione ogni suo movimento. Nel frattempo, la svedese Swenn Larsson si distingue, arrivando quarta a soli 1 centesimo dalla terza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.19 Ottima Swenn Laon: quarta a 1.16. Ha sfruttato la sua potenza su un pendio semplice. Adesso la svedese Cornelia Oehlund. 10.17 Ljutic non esce dal tunnel: decima a 2.17. E’ il turno della svedese Anna Swenn Laon. 10.17 La classifica aggiornata: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 47.13 2 Lena Duerr – Germania – 47.95 (+0.82) 3 Camille Rast – Svizzera – 48.18 (+1.05) 4 Wendy Holdener – Svizzera – 48.29 (+1.16) 5 Lara Colturi – Albania – 48.39 (+1.26) 6 Emma Aicher – Germania – 48.45 (+1.32) 10.15 Troppo felpata e compassata Aicher: sesta a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin fa il vuoto, quinta Colturi LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Fuori ColturiSegui in tempo reale lo slalom di Courchevel 2025, con il dominio di Shiffrin e l'inseguimento di Rast. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la prima manche, tutte contro Shiffrin!Mentre si avvicina la partenza dello slalom femminile alle Olimpiadi, la tensione cresce tra le atlete, con tutte pronte a sfidarsi contro Mikaela Shiffrin. HECTOR is back! SHIFFRIN torna sul podio in gigante I HIGHLIGHTS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l’oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi; Federica Brignone nella leggenda: è oro anche nel gigante! Della Mea quarta; Brignone si ripete: è oro anche in slalom gigante!. Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, streaming, pettorali di partenzaSiamo pronti per vivere l'ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it ULTIMO APPUNTAMENTO Avete ancora voglia di sci alpino a #MilanoCortina2026 Perfetto: perché oggi c’è lo slalom femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo! Italia al via con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker! p facebook Lo sci alpino messicano continua a brillare a @milanocortina26! Questo weekend è il momento di Lasse Gaxiola, pronto a gareggiare in due prove decisive. Facciamo sentire il nostro sostegno: ogni discesa è un gesto di coraggio e orgoglio messicano. x.com