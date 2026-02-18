LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin favorita Della Mea ci riprova I pettorali di partenza

Marta Della Mea parte con il pettorale numero 20, causando sorpresa tra gli appassionati di sci, mentre Mikaela Shiffrin scende in pista come favorita, forte di numeri impressionanti in questa stagione. La gara si svolge a Cortina d’Ampezzo, dove gli atleti si preparano alla prima manche prevista per le 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 dalle 13.30. L’Italia, dopo l’infortunio occorso a Giada D’Antonio, schiererà solamente tre azzurre e non quattro al via nella prima run, ovvero Lara Della Mea, che scatterà con il numero 16, Martina Peterlini, che partirà con il 24, ed Anna Trocker, che scenderà con il 41. 🔗 Leggi su Oasport.it

