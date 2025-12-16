LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Shiffrin può allungare I pettorali di partenza
Benvenuti alla diretta live dello slalom di Courchevel, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Segui con noi le emozioni sulla neve francese, con la possibilità di vedere se Shiffrin riuscirà ad allungare in classifica. Restate sintonizzati per aggiornamenti e risultati in tempo reale.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si apre una settimana di grande rilievo per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, pronta a entrare nel vivo con una serie di appuntamenti di primo piano. Il calendario propone subito uno degli eventi più attesi dell'inizio stagione: lo slalom notturno di Courchevel, in Francia, che domani accenderà i riflettori sul Circo Bianco inaugurando un programma intenso e di alto profilo.
