LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | dominio Shiffrin Rast insegue Fuori Colturi

Segui in tempo reale lo slalom di Courchevel 2025, con il dominio di Shiffrin e l'inseguimento di Rast. La gara è in corso e i risultati si aggiornano continuamente, mentre alcuni atleti, come Colturi e Aicher, cercano di migliorare le proprie posizioni. Restate con noi per tutte le emozioni della competizione.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Fuori Colturi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.00: Ha rischiato, ha commesso qualche errore, ma è ancora lì, in corsa per il podio, la tedesca Aicher che si inserisce al quarto posto con un ritardo di 1?29 18.00: Aicher all’intermedio ha 71 centesimi di ritardo 17.59: Prestazione tutto sommato positiva per l’austriaca Truppe che conclude la sua prova a 1?44 dalla testa ed è quarta. Ora Aicher 17.58. All’intermedio Truppe ha 96 centesimi di ritardo 17.57: Brutta prova per la svizzera Meillard che passa lontano dal palo e subisce un ritardo enorme, di 3?05, quinta 17.56:: Probabilmente la chiude qui Mikaela Shiffrin che chiude al primo posto con un vantaggio di 83 centesimi su Rast. Oasport.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Valloire FRA - M - Giant Slalom Run 1 FIS Ski European Cup Video LIVE Valloire FRA - M - Giant Slalom Run 1 FIS Ski European Cup Video LIVE Valloire FRA - M - Giant Slalom Run 1 FIS Ski European Cup LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può allungare. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel ... oasport.it

