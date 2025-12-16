LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Peterlini e Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker

Segui in tempo reale lo slalom di Courchevel 2025, con Peterlini e Della Mea alla ricerca di una rimonta e Shiffrin pronta a conquistare il poker. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i risultati di questa competizione di sci alpino. La gara è in corso sotto un cielo nuvoloso e temperature vicine allo zero.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Peterlini e Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.42: Cielo nuvoloso su Couchevel, -1° al traguardo la temperature. Situazione ideale per la gara. la slovena Bucik Jogan al via per prima 20.39: Il tracciatore della seconda manche è l'austriaco Alex Berthold 20.36: Due le italiane qualificata alla seconda manche. Lara Della Mea non conferma le buone prove offerte in gigante, accusa già nove decimi al primo intermedio e taglia il traguardo con +3.11 di ritardo dalla fuoriclasse americana, tempo che le vale la sedicesima posizione. Non riesce a prendere il ritmo gara Martina Peterlini che, in media, incassa un secondo ad ogni intermedio e termina la sua prestazione con +4.

