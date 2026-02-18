Slalom femminile in diretta | Shiffrin punta all' oro dopo 12 anni Della Mea sorpresa

Mikaela Shiffrin cerca il suo primo oro olimpico in 12 anni, mentre Marta Della Mea sorprende tutti con una buona prestazione. La gara di slalom femminile a Cortina si svolge oggi, con le atlete pronte a sfidarsi sulle piste ghiacciate. La tensione è alta e le squadre sono già sul campo, aspettando di scendere in pista.

La competizione di slalom femminile ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si prepara a offrire una giornata di corsa intensa sulle piste di Cortina d’Ampezzo. Una cornice internazionale, con atlete in rappresentanza di 57 paesi, promette una narrazione ricca di potenziale, colpi di scena e scelte tattiche tra due manche concentrate in un arco di tempo contenuto. La manifestazione prende il via con la prima manche alle ore 10:00, seguito dalla seconda manche 13:30, che vedrà l’inversione dei migliori 30 attese. Sarà disponibile una Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 9:30, offrendo cronaca dettagliata dell’andamento delle due run e dei verdetti finali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

