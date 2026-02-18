LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Peterlini e Della Mea nelle 20 rimonta rabbiosa di Moltzan

Durante lo slalom femminile delle Olimpiadi, Peterlini e Della Mea si sono classificate tra le prime venti, mentre Moltzan ha sorpreso con una rimonta rapida. La gara si è accesa quando Meillard ha superato Moltzan, portandosi in testa con zero centesimi di vantaggio. La competizione rimane molto aperta, con le atlete che spingono al massimo sui pendii innevati. Le azzurre cercano di recuperare posizioni, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni singolo scivolone e ogni sorpasso. La sfida continua senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Meillard scalza Moltzan. La svizzera è al comando con 0.04. E' il turno della francese Marie Lamure (-0.04). 13.58 Non era proprio il pendio adatto a Lara Della Mea. Terza a 84 centesimi, pari merito con Peterlini. Tocca alla svizzera Loic Meillard (-0.83). 13.57 La prossima sarà Lara Della Mea (-0.76). Qui la speranza che finisca davanti a Moltzan c'è. 13.56 La classifica a 15 atlete dal termine: 1 Paula Moltzan – Stati Uniti – 1:41.29 2 Laurence St-Germain – Canada – 1:41.82 (+0.53) 3 Martina Peterlini – Italia – 1:42.13 (+0.84) 4 Ali Nullmeyer – Canada – 1:42.