Segui in tempo reale lo slalom di Flachau 2026, con le prestazioni di Shiffrin, Peterlini e Della Mea. Aggiorna questa pagina per gli ultimi risultati e commenti sulla gara, che si svolge in diretta. La competizione di discesa a Wengen prenderà il via alle 12.30. Rimani aggiornato per tutte le novità sulla stagione di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 21.00: E’ quarta la francese Mcfarlane con un ritardo di 1?04, ha perso tanto anche nel finale. Ora Ljutic 21.00: McFarlane ha 65 centesimi di ritardo all’intermedio 20.59: Questa può essere una manche da super rimonta di Nina O Brien, va al comando con 1?01 su Falch e batterla non sarà facile per le prossime che scendono, a partire da McFarlane 20.58. O Brien all’intermedio ha 41 centesimi di vantaggio 20.56: Sono tutte vicinissime! L’austriaca Falch va in testa con un centesimo di vantaggio su Hoepli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin da battere, Peterlini e Della mea cercano la rimonta

