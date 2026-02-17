LIVE Olympiacos-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Alle 17.49 si accende la partita tra Olympiacos e Milano, in Champions League femminile di volley, perché Stefano Lavarini ha deciso di puntare sulla formazione migliore per partire forte. La squadra di Milano spera di ottenere subito una vittoria importante, che potrebbe avvicinarla ai quarti di finale. Un dettaglio concreto: il pubblico sugli spalti si prepara a sostenere le proprie giocatrici in questa sfida cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Con ogni probabilità Stefano Lavarini si affiderà al sestetto tipo per iniziare con il piede giusto quest’avventura e conquistare un successo netto, che permetterebbe alle meneghine di fare un passo verso i quarti. La Numia Vero Volley dovrà fare ancora a meno di Khalia Lanier, rimasta in Italia per proseguire la riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro Novara. 17.46 Le due squadre infatti erano inserite nel medesimo girone di questa Champions League con Milano, che ha chiuso come miglior seconda classifica di tutto il torneo, e l’Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroLa partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, valida per la Champions League femminile 2026, è in diretta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoff; Champions League: Olympiacos-Milano per un posto nei quarti; Playoff, Gara 3 | Olympiacos - Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Coppe europee – Milano apre la settimana: la terza sfida stagionale con l’Olympiacos dà il via ai Playoff di Champions. LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Olympiacos ... oasport.it Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streamingMilano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi ... oasport.it MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Playoff MD1 19:00 Rentis “Melina Merkouri” Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW facebook MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Playoff MD1 19:00 Rentis “Melina Merkouri” Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW x.com