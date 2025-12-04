LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Successo all’esordio anche per il Fenerbache Medicana Istanbul. Davanti al proprio pubblico la formazione turca ha regolato lo Sport Lisboa e Benfica con un netto 3-0 (25-18, 25-19, 25-12). La squadra turca ha ottenuto questa vittoria nonostante l’assenza di Alessia Orro. La palleggiatrice italiana non ha disputato neppure l’ultimo incontro di campionato ed è in dubbio per la sfida di questa sera. 17.46 La squadra di Lorenzo Bernardi ha vinto in rimonta all’esordio in questa CEV Champions League. Le campionesse della Coppa CEV, la seconda competizione europea per importanza, hanno iniziato il proprio cammino nel massimo campionato continentale contro il PGE Budowlani Lodz. 🔗 Leggi su Oasport.it
