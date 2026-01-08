LIVE Benfica-Novara 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 4-13 Tolok trascina le compagne verso il secondo set

Segui in tempo reale il match di volley femminile tra Benfica e Novara, valido per la Champions League 2026. Attualmente, Novara conduce 0-1 nei set, con Tolok protagonista nel secondo parziale. Restate aggiornati per tutte le novità e i punteggi live della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-13 TOLOK! Diagonale stretto e potente della russa! 4-12 Muro di Van Avermaet su Ubavic! Novara vola verso il secondo set. 4-11 Errore di Dillon che spedisce fuori un primo tempo. 4-10 ACE DI TOLOK! Ancora una gran botta che colpisce il libero avversario Rizzo. Assolo di Novara adesso. 4-9 Tolok a tutto braccio! Continua a martellare senza sosta la russa! 4-8 Pallonetto molto furbo di Cetin. la turca risolve così un’alzata difficile. 3-8 Tolok! Schiaccia senza muro sfruttando l’errrore in ricezione delle avversarie che, involontariamente, le alzano un pallone perfetto sopra la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

