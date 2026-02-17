LIVE Olympiacos-Milano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

L'incontro tra Olympiacos e Milano, iniziato con grande tensione, si è acceso quando Emma Cagnin ha servito un ace, portando il punteggio a 18-23. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico appassionato, che segue con attenzione ogni scambio. Nel frattempo, il team greco ha chiesto un time out dopo aver subito un ace, mentre Milano si avvicina nel punteggio grazie a una buona battuta e a una parallela di Stevanovic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-23 ACEEEEEEEEEEE DI EMMA CAGNIN!!! Time out Olympiacos. 18-22 Errore in attacco per le greche 18-21 Il video check da ragione a Milano ed a Fersino: la palla è fuori 19-20 Stevanovic trova il punto in parallela con la fast. Per gli arbitri la palla è in campo, Fersino è convinta del contrario. Chiama un video check Lavarini Time out Olympiacos 18-20 Abderrahim colpisce male il pallone che assume una traiettoria strana ma termina ugualmente fuori Entra Cagnin al posto di Pietrini 18-19 Diagonale di Pietrini da posto 4. 18-18 Diagonale stretta di Abderrahim da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olympiacos-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set Leggi anche: LIVE Milano-Olympiacos 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: equilibrio nel secondo parziale LIVE Novara-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setQuesta sera si gioca la sfida tra Novara e Milano nel campionato di volley femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoff; Playoff, Gara 3 | Olympiacos - Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milano; LIVE Olimpia Milano-Dubai 78-96, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini cadono in casa, non basta un Guduric da 19 punti. LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Olympiacos ... oasport.it Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streamingMilano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi ... oasport.it MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Playoff MD1 19:00 Rentis “Melina Merkouri” Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW x.com #Coppeeuropee Milano apre la settimana: la terza sfida stagionale con l'Olympiacos dà il via ai Playoff di Champions Dopo le due vittorie nella Pool C, Egonu e compagne volano in Grecia per l'andata del confronto che regalerà l'accesso ai Quarti di facebook