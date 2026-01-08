LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 1-2 Champions League femminile volley in DIRETTA | le toscane dominano il terzo set 25-17

La partita tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League femminile di volley, si è conclusa con la vittoria delle turche per 2-1. Le toscane hanno dominato il terzo set, vincendolo 25-17, ma hanno subito la rimonta delle avversarie nei primi due parziali. La sfida è stata caratterizzata da un equilibrio tattico e momenti di grande intensità, offrendo uno spettacolo di livello internazionale. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per i dettagli sulla partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Questa volta lo chiude subito Scandicci il set. Mano out di Skinner da zona 4 e Scandicci accorcia le distanze, 1-2 24-17 Diagonale di Markova da zona 4 24-16 Murooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa 23-16 Mano out Graziani in primo tempo 22-16 Primo tempo Ogbogu 22-15 Errore al servizio Vakif 21-15 Vincente Biskovic 21-14 Vincente Antropova da seconda linea 20-14 Invasione Scandicci 20-13 La slash di Weitzel 19-13 Murooooooooooooooo Ognjenoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiic 18-13 Diagonale di Antropova da seconda linea 17-13 Errore al servizio Scandicci 17-12 La pipe di Franklin 16-12 Errore di Scandicci 16-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Grazianiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-11 Out Markova da zona 4 14-11 Parallela di Markova da zona 4 14-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Frankliiiiiiiiiiiiiin 13-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Frankliiiiiiiiiiiiiin 12-10 Out Markova da zona 4 11-10 Out Antropova da zona 4 11-9 Mano out in pipe Cazaute 11-8 Errore al servizio Vakif 10-8 Diagonale di Boskovic da seconda linea 10-7 Diagonale di Boskovic da seconda linea 10-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wdeitzeeeeeeeeeeeeel 9-6 Muroooooooooooooo Grazianiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-6 Mano out Weitzel in fast 7-6 Ace Gunes 7-5 Pallonetto di Cazaute da zona 4 7-4 Maurooooooooooooooo Framkliiiiiiiiiiiiiin 6-4 Errore al servizio Vakif 5-4 Errore al servizio Scandicci 5-3 Diagonale di Antropova da zona 2 4-3 Muro di Boskovic 4-2 Muro di Markova 4-1 In rete il primo tempo di Gunes 3-1 Diagonale Boskovic da seconda linea 3-0 Murooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaa 2-0 Vincente Antropova da zona 3 sulle mani del muro 1-0 Errore al servizio Vakif 22-25 Lo chiude Boskovic con una parallela da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 1-2, Champions League femminile volley in DIRETTA: le toscane dominano il terzo set, 25-17 Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-0, Champions League femminile volley in DIRETTA: toscane avanti nel primo set, 12-8 Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-1, Champions League femminile volley in DIRETTA: le toscane spengono la luce nel finale del primo set, 24-26 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul, Champions League femminile volley in DIRETTA: scontro diretto per il primato; Savino Del Bene Scandicci - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul, Champions League femminile volley in DIRETTA: scontro diretto per il primato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley ... oasport.it

Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. oasport.it

DIRETTA/ Scandicci VakifBank (risultato 0-2) video streaming tv: Boskovic chiude! (oggi 8 gennaio 2026) - Diretta Scandicci VakifBank streaming video tv: big match al Palazzo Wanny, riedizione della splendida semifinale di Champions League del 2025. ilsussidiario.net

Oggi BIG MATCH IN !! SCANDICCI - VAKIFBANK : MATCH IN DIRETTA! NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Savino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com facebook

Coppe europee – Big match Scandicci-VakifBank, Vallefoglia impegnata in Ungheria mentre Novara vola in Portogallo Leggi la news x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.