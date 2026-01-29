LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi vincono un combattuto terzo set 25-22

Novara batte Lodz 2-1 in una partita combattuta di Champions League volley femminile. Le piemontesi vincono il terzo set dopo una lunga battaglia, non senza fatica. La squadra di casa ha dovuto sudare per conquistare il risultato, recuperando più volte durante il match. La partita è stata ricca di scambi intensi e momenti di tensione, ma alla fine Novara porta a casa i tre punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo Squarcini 25-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeer! Novara avanti 2-1 ma quanta fatica per la squadra piemontese 24-22 Parallela di Ishikawa da zona 4 23-22 Parallela vincente di Buterez da zona 4 23-21 La diagonale di Tolok da zona 2 22-21 Mano out Tolok da zona 2 21-21 Slash di Planinsec 21-20 Errore al servizio Novara 21-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20-19 Errore al servizio Lodz 19-19 Mano out Buterez da zona 4 19-18 Primo tempo Planinsec 19-17 Parallela di Herbots da zona 4 18-17 Pallonetto di Buterez da zona 4 18-16 Parallela di Ishikawa da zona 4 17-16 Errore al servizio Novara 17-15 Diagonale di Tolok da seconda linea 16-15 Out la diagonale di Damaske 15-15 Mano out Storck da zona 2 15-14 Parallela Damaske da zona 4 15-13 Diagonale stretto potentissimo di Tolok da zona 2 a chiudere una lunga azione 14-13 Muro Lelonkiewicz 14-12 Mano out Damaske da zona 4 14-11 Primo tempo Planinsec 14-10 Primo tempo Bonifacio 13-10 Parallela di Buterez da zona 4 13-9 Errore al servizio Lodz 12-9 Mano out Buterez da zona 4 12-8 Parallela vincente di Buterez 12-7 Out la pipe di Damaske 11-7 Diagonale Herbots da zona 4 10-6 Mano out Ishikawa da zona 4 9-6 Diagonale di Storck da zona 2 9-5 Primo tempo Squarcini 8-5 Mano out Storck da seconda linea 8-4 Il pallonetto di Ishikawa da zona 4 dopo la bella difesa di Novara 7-4 Out Storck da seconda linea 4-2 Diagonale di Herbots da zona 4 3-2 La slash di Planinsec 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-1 Diagonale di Herbots da zona 4 1-1 Mano out Storck da zona 2 1-0 Out Buterez da zona 4 25-à17 Mano out Tolok da seconda linea 24-17 In rete l'attacco di Tolok da seconda linea 24-16 Diagonale di Ishikawa da zona 4 23-16 Diagonale di Buterez da zona 4 23-15 Errore al servizio Lodz 22-14 Primo tempo Bonifacio 21-14 In rete l'attacco di Ishikawa da zona 4 21-13 Parallela di Ishikawa da zona 4 20-13 Murooooooooooooooooo Toloooooooooooooooook 19-13 Muroooooooooooooooo Tolooooooooooook 18-13 Diagonale di Ishikawa da zona 4 17-13 Diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 16-13 Errore al servizio Lodz 15-13 Pallonetto di Honorio da zona 2 15-12 Parallela di Tolok da seconda linea 14-12 Ace Buterez 14-11 Vincente ancora Honorio da zona 2 14-10 Parallela di Honorio da zona 2 14-9 Mano out Buterez da zona 4 14-8 Mano out Tolok da seconda linea 13-8 Errore al servizio Lodz 12-8 Out la pipe di Ishikawa 12-7 Quattro tocchi Lodz 11-7 Primo tempo Squarcini 10-7 Mano out il primo tempo di Squarcini 9-7 Palla spinta di Buterez da zona 4 9-6 Tolok in diagonale da zona 2 8-6 La slash di Damaske 8-5 Mano out Tolok da seconda linea 7-5 Mano out Storck da seconda linea 7-4 Ancora out Damaske da zona 4 6-4 Out Damaske da zona 4 5-4 Vincente Herbots da zona 4 4-4 Parallela di Storck da seconda linea 4-3 Primo tempo Bonifacio 3-3 Pallonetto Buterez da zona 4 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Palla spinta di Tolok da seconda linea 1-2 Pallonetto Storck da seconda linea 1-1 Muro Planinsec 1-0 Vincente Ishikawa da zona 4

