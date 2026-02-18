LIVE Novara-Scandicci 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane provano a rimanere in scia

Novara ha vinto la partita contro Scandicci grazie a un attacco decisivo di Squarcini, che ha portato il punteggio a 13-11. La causa principale della vittoria è stata la buona pressione in battuta e la compattezza in ricezione delle padrone di casa. Le toscane hanno tentato di recuperare nel secondo set, ma non sono riuscite a superare il muro avversario. La sfida, valida per la Champions League femminile 2026, prosegue con equilibrio e intensità. Le due squadre si preparano a riprendere il gioco tra poco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Primo tempo di Squarcini. 12-11 Parallela di Antropova dalla seconda linea. 12-10 Errore al servizio Bosetti. 11-10 Diagonale di Antropova dalla seconda linea. L'opposto di Scandicci ha attaccato questo pallone senza rincorsa. 11-9 Chiamato fuori l'attacco in parallela di Ishikawa da posto 4. 11-8 Regalo di Novara. La ricezione di Ruddins scappa direttamente nel campo delle padrone di casa che però si fanno sorprendere. Time out Scandicci 11-7 Mani out di Tolok da posto 2. 10-7 Errore al servizio Scandicci 9-7 La palla è out seppur di pochissimi millimetri.