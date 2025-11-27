LIVE Scandicci-Alba Blaj 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le rumene rimontano delle toscane distratte 7-8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Diagonale di Skinner e controsorpasso delle toscane. 8-8 Subito una grande pipe di Ruddin in uscita dalla panchina per Scandicci. Time-out di Scandicci. 7-8 Sorpasso del Blaj con l’ace di Krenicky. 7-7 Pasticcio di Scandicci, che adesso deve ritrovare la giusta concentrazione. 7-6 Piani si va a prendere un grande punto con la diagonale da posto uno! 7-5 La pipe di Skinner viene deviata dal nastro ma è vincente. 6-5 Pasticcio di Scandicci che commette fallo con l’invasione di Bosetti. 6-4 Invasione a rete di Weitzel. 6-3 Primo pallonetto e punto per Drussyla. 🔗 Leggi su Oasport.it

