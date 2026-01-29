LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le polacche vincono il primo set 20-25

Questa sera si gioca il match di Champions League femminile tra Novara e le polacche del PGE Budowlani Lodz. Le polacche hanno vinto il primo set 20-25, con un muro di Lelonkiewicz su Tolok che ha deciso la frazione. L’inizio del secondo set è stato rallentato da alcuni problemi al tavolo del segnapunti, causando un lieve ritardo. La partita resta aperta, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per il secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Qualche problema al tavolo del segnapunti, ritardo per l’inizio del secondo set 20-25 Si chiude con il muro di Lelonkiewicz su Tolok il pruimo set. Male Tolok, male la ricezione di Novara, tanti muri subiti dalle piemontesi e si spiega così la netta sconfitta dell’Igor Gorgonzola nel primo set, 0-1 20-24 Invasione Novara 20-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 19-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 18-23 Muro Lelonkiewicz su Tolok 18-22 Mano out Damaske da zona 4 18-21 Parallela vincente di Damaske da zona 4 18-20 Primo tempo Squarcini 17-20 Mano out Ishikawa da zona 4 16-20 Murooooooooooooooo Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 15-20 Diagonale di Ishikawa da zona 4 14-20 Invasione Novara 14-19 Ace Planinsec 14-18 Mano out Storck da seconda linea 14-17 Murooooooooooooooooooo Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaa 13-17 Tolok con violenza da zona 2 12-17 Mano out Herbots da zona 4 11-17 Mano out Storck da seconda linea 11-16 Errore al servizio Lodz 10-16 Mano out Buterez da zona 4 10-15 Mano out Buterez da zona 4 10-14 Vincente Herbots in diagonale da zona 4 9-14 Ace Lelonkiewicz 9-13 Muro Planinsec 9-12 Ace Lelonkiewicz 9-11 Errore al servizio Novara 9-10 Parallela vincente di Ishikawa da zona 4 8-10 Muro Storck 8-9 Mano out Storck da zona 2 8-8 Primo tempo Squacini 7-8 Pallonetto vincente Damaske da zona 4 7-7 Invasione Lodz 6-7 Dopo una gran difesa di Novara attacco vincente di ishikawa da zona 4 5-7 Errore al servizio Lodz 4-7 Muro Lelonkiewicz 4-6 Mano out Storck da seconda linea 4-5 Out la pipe di Buterez 3-5 Mano out in primo tempo Bonifacio 2-5 Errore al servizio Novara 2-4 Errore al servizio Lodz 1-4 Muro Buterez 1-3 Pallonetto vincente Buterez 1-2 Primo tempo Planinsec 1-1 Attacco vincente di Tolok da seconda linea 0-1 Pipe Budowlani 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le polacche vincono il primo set, 20-25 Approfondimenti su Novara PGE Budowlani Lodz LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le polacche dominano il primo set, 25-20 LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le piemontesi vincono un combattuto terzo set, 23-25 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Ultime notizie su Novara PGE Budowlani Lodz Argomenti discussi: LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° posto; Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Lodz in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: polacche avanti nel primo set, 9-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-24 Invasione Novara 20-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 19-23 Diagonale di Tolok da seconda linea 18-23 ... oasport.it Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streamingOggi giovedì 29 gennaio (ore 18.00) si gioca Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. oasport.it CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women Pala Igor Gorgonzola NOVARA h.18:00 PGE Budowlani LODZ (POL) Live on Sky sport uno / Sky sport max / Now / Dazn / EuroVolley.tv Big - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.